Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что правительство не собирается отбирать у УПЦ (МП) договоры об аренде Киево-Печерской и Почаевской лавр.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина" во вторник, 11 февраля.

По словам Бородянского, если нет нарушений закона, то законных оснований для пересмотра договоров тоже нет.

"Мы не собирались никому передавать, у нас нет планов передачи", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, знает ли он результаты аудита, который проводила предыдущая власть, Бородянский отметил, что не знаком с контекстом и его результатами.

"У нас сейчас нет законных оснований для любого пересмотра", - подытожил глава Минкульта.

Напомним, 15 ноября 2018 года в полиции Тернопольской области открыли уголовное производство по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование или аренду Украинской православной церкви (МП).

Как сообщала "Страна", УПЦ хотят переименовать, чтобы забрать Лавры. В юридическом отделе Украинской православной церкви (УПЦ) объяснили, что смена ее названия позволит украинской властям аннулировать договоры об аренде Лавр.