Вечером в понедельник, 10 февраля, в Черкассах произошло ДТП с участием трех машин. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области.

По данным полиции, авария случилась на выезде из города. В ДТП попали три автомобиля. В результате один человек погиб на месте, пятеро с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце января на перекрестке в Черкассах авто сбило директора школы, который требовал установить там светофор. От полученных травм мужчина скончался.