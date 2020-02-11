В Одессе со второй попытки демонтировали памятную доску советскому деятелю Михаилу Калинину. Ее отправили в краеведческий музей города.

Об этом 11 февраля на своей странице в Facebook написал общественный деятель Демьян Ганул.

"Только силами общественности была демонтирована доску Калинину. Я уже писал о демонтаже этой доски, но как оказалось подрядчик который занимался реконструкцией дома, наплевал на закон и повесил доску в другое место. Наша власть к сожалению игнорирует закон, и прославляет палачей украинского народа, мы это исправим", - написал он.

По его словам, доску передали в краеведческий музей.

Фото: facebook.com

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