Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский против выступлений украинских артистов в России, но считает неправильным их запрещать. При этом пока у него нет рецепта, как урегулировать этот вопрос.

Против он потому, что Россия, по мнению Бородянского - "враг", а выступления артистов это шаг к нормализации отношений. Что, считает министр, недопустимо.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера – является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и прочее - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю", - заявил Бородянский, отвечая на вопрос, собирается ли министерство как-то регулировать или предлагать какую-то регуляцию гастролей украинских артистов в Российской Федерации.

"Я категорически против такого нормирования отношений с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным - у меня сейчас нет ответа быстрого", - добавил Бородянский.

Ранее "Страна" писала о том, что Бородянский разрешил украинским спортсменам выступать в России.

Также мы сообщали, что Бородянский выступает против идеи Зеленского разделить Минкульт.