Во вторник, 11 февраля, в Одессе на ходу едва не загорелся троллейбус с пассажирами. Людей эвакуировали из транспортного средства.

Об этом свидетели инцидента сообщили в социальных сетях. Видео ЧП опубликовано в Instagram "Новости Одессы".

Происшествие случилось на Мариинской улице. По данным очевидцев, произошло короткое замыкание контактной сети троллейбуса. Пассажиров быстро эвакуировали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Одессы ⚓️🇺🇦ПОДПИШИСЬ☝🏿 (@odessa_info1) 11 Фев 2020 в 3:23 PST

Напомним, подобные случаи происходили и в других городах Украины. В 2017 году "Страна" писала о том, как в Харькове загорелся троллейбус с пассажирами.

Также мы рассказывали, что в 2018 году в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.