В Одессе едва не сгорел троллейбус с пассажирами
Во вторник, 11 февраля, в Одессе на ходу едва не загорелся троллейбус с пассажирами. Людей эвакуировали из транспортного средства.
Об этом свидетели инцидента сообщили в социальных сетях. Видео ЧП опубликовано в Instagram "Новости Одессы".
Происшествие случилось на Мариинской улице. По данным очевидцев, произошло короткое замыкание контактной сети троллейбуса. Пассажиров быстро эвакуировали.
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Напомним, подобные случаи происходили и в других городах Украины. В 2017 году "Страна" писала о том, как в Харькове загорелся троллейбус с пассажирами.
Также мы рассказывали, что в 2018 году в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.