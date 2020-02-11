Украина может сесть за один стол переговоров с Россией, но отношения стран должны быть прагматичными. При этом период, который необходим для восстановления отношений между Украиной и Российской Федерацией на довоенный уровень, пока неизвестен и зависит от России.

Об этом президент заявил в интервью "Интерфакс- Украина".

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", - заявил Зеленский.

Зеленский считает, что отношения между украинцами и россиянами могут быть построены в прагматичном формате. "То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - резюмировал он.

Напомним, что Зеленский назвал главную задачу своей команды.

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