В Киеве депутат и его охранники избили участника АТО и финалиста телешоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как он рассказал, инцидент случился 10 февраля на Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Драка произошла из-за конфликта на дороге. Ворошнов отметил, что из автомобиля, который его "подрезал", выскочили двое: водитель с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - вооруженный охранник. Впоследствии подъехала еще одна машина, из которой вышли двое.

По его словам, нападавшие били его "целым стадом". Злоумышленники отбили ветерану кусок зуба, разбили губу, из-за чего у него было обильное кровотечение.

Ворошнов также добавил, что не писал заявление в полицию, поскольку "не верит в правосудие". Пострадавший пытается идентифицировать личность избившего его депутата и просит очевидцев происшествия с ним связаться.

Скриншот: Facebook/Микола Ворошнов

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