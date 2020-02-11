Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский проинформировал собеседницу о ситуацию с безопасностью в Донбассе. В свою очередь федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня.

"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", - говорится в сообщении.

Также президент Украины в беседе отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к лицам, удерживаемым на неподконтрольной Украине территории.

"Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что по слловам Зеленского Путин понимает, что с войной на Донбассе нужно заканчивать.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал главную задачу своей команды.