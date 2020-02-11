Из Одесского СИЗО уволили начальника и двоих сотрудников, подозреваемых в смерти заключенного
Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые являются фигурантами расследования журналистов, были уволены с должностей.
Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Васылык, передает пресс-служба Минюста.
"Три сотрудника Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Васылык.
По его словам, с момента выхода фильма-расследования по этим должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, упомянутых людей не удавалось уволить ранее, поскольку они находились на больничных.
Напомним, работника Одесского СИЗО подозревают в причастности к смерти заключенного.
Скриншот: Facebook/Минюст
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