Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые являются фигурантами расследования журналистов, были уволены с должностей.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Васылык, передает пресс-служба Минюста.

"Три сотрудника Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Васылык.

По его словам, с момента выхода фильма-расследования по этим должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, упомянутых людей не удавалось уволить ранее, поскольку они находились на больничных.

Напомним, работника Одесского СИЗО подозревают в причастности к смерти заключенного.

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