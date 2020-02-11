В 2020 году в Украине в Украине обновят 4 тысячи километров дорог государственного значения, на это планируют потратить больше 85 миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на информацию главы государства Владимира Зеленского сообщает его пресс-служба.

Так, по словам Зеленского, с 1 марта 2020 стартует реализация проекта "Большая стройка", в рамках которого запланировано масштабное обновление дорог. По мнению президента, это поможет укреплению культурных и социальных связей между регионами Украины, а также позволит сделать доступными важные объекты: больницы, детские сады и опорные школы.

Зеленский заявил, что на обновление дорог государственного значения в 2020 году потратят больше 85 миллиардов гривен, в том числе, 31 млрд грн из Государственного дорожного фонда, 19 млрд грн банковских средств, которые будут привлечены под государственные гарантии. Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

"Мы ставим целью этого года построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели выделены рекордные 22,2 миллиарда гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", - добавил Владимир Зеленский.

По словам президента, масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 000 новых рабочих мест.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми почти на 20 миллиардов гривен увеличиваются расходы на строительство и ремонт дорог в 2020 году.