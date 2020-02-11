В минувший четверг, 6 февраля, во время рабочей поездки во Львовскую область Владимир Зеленский дал интервью главному редактору "Интерфакс-Украина" Александру Мартыненко.

"Страна" собрала главные тезисы этого интервью-фильма. Называется он "День с президентом". Похожий формат когда-то практиковал Петр Порошенко.

Начинается видеосюжет с того, что Зеленский и Мартыненко едут в микроавтобусе президента. Журналист спрашивает, нравится ли ему быть президентом. Тот отвечает положительно.

"Ответственность – для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится. Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", - сказал Владимир Зеленский.

Параллельно, отвечая на вопрос, президент рассказывает, что сейчас спит шесть часов максимум.

Первая временная отбивка на видео - 8.52 утра этого дня. Президент входит в здание Верховной Рады. Именно в этот день Рада начала рассматривать во втором чтении открытие рынка земли. Зе посещал парламент, чтобы встретиться со "Слугой народа", а также лидерами других фракций.

"Если какой-то депутат от "Слуги народа" зашкварится в кавычках, я чувствую на себе эту ответственность", - говорит Зеленский журналисту.

Следующий временной отрезок - 10:16 КВЦ "Парковый". Там президент представлял мобильное приложение госуслуг "Дія" как элемент "Государства в смартфоне".

"Я очень хочу, чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Я уверен... я хочу верить, что за четыре с половиной года мы воплотим эту мечту. Почему как в Польше? Потому там уже несколько миллионов украинцев сейчас. А почему они вернутся? Только если тут будет мотивация. А даже если будет 70% от польской зарплаты, то все равно победит то, что ты хочешь быть дома", - делится Зеленский с журналистом своими мыслями.

Зеленский продолжает: "Люди [в возрасте 40+] не глупее молодых. Они мудрее. Есть много по-настоящему образованных людей. Вот мой отец не умеет клацать в Интернете, но зато у него опыт 40 лет, он знает, где какая труба лежит и шо там куда бежит. Руками он все это прошел. Такие люди есть в нашем обществе и их нужно привлекать [к "Государству в смартфоне"]". Напомним, 72-летний Александр Зеленский - завкафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. Вадима Гетьмана в Кривом Роге.

Следующая остановка - 13:11, аэропорт "Борисполь", Зеленский вылетает в рабочую поездку во Львовскую область. Александр Мартыненко спрашивает: "Вы работаете только с теми людьми, доверяете только тем, с кем долго знакомы?"

"Я думаю, это правда на 10%. Просто это разные вопросы: с кем я работаю и кому я доверяю. У меня в Офисе есть два человека, два-три человека, которых я знаю давно. Все остальные - мы с ним начали или работать во время избирательной кампании, или начали работать, когда победили. Тут с доверием сложнее. Я долго не доверяю, но когда я уже доверяю, то никто не сможет меня убедить, что это не тот человек, не хороший".

Мартыненко задает уточняющий вопрос: "Сколько вам нужно времени, чтобы понять, это ваш человек?" Зеленский отвечает: "Я встречался со своей будущей женой восемь лет. Я думаю, это ответ на ваш вопрос. Это ближайший мой человек".

Следующая локация - аэропорт "Львов", 15:05 часов. Зеленский рассказывает главреду "Интерфакса", что важнее для него экономический рост. "Мы хотим увеличивать зарплаты шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Мы должны понимать: или мы серьезно увенчиваем пенсии, или вкладываем эти деньги в инфраструктуру, в модернизацию страны. А, вкладывая деньги, начнет расти экономика, появятся рабочие места. Люди будут работать, будут поступления в бюджет".

Далее на видео показано, как президент Украины едет на шахту "Межиричанскую" госпредприятия "Львовуголь".

"Мы знаем, что на сегодня задолженность перед шахтерами 22 миллиона. Мы будет ее закрывать. До конца февраля мы должны закрыть эти миллионы на этой шахте. Также скажите, какие есть задолженности по другим шахтам. Мы должны разобраться с этим задолженностями, напишем план, как это можно сделать", - обращается Зеленский к львовским горянкам и руководству региона.

Следующий кадр - Зеленский говорит Мартыненко: "Все дни тяжелые. Перед заявлением, что я иду в президенты, это был последний день несложный".

Главреда "Интерфакса-Украина" спрашивает: "Тогда жизнь изменилась?" Президент отвечает: "Да, сильно. Во всем. Мне кажется, что полностью. Мне вообще кажется, что это новая жизнь. День стал больше во много раз. За день проживаешь месяц - такое есть ощущения. Я не жалуюсь, просто новая жизнь, совсем другая".

В ходе интервью в кадре часто мелькал Андрей Богдан, уже бывший глава Офиса президента. Сегодня, 11 февраля, Зеленский отправил его в отставку, а на его место назначил своего помощника Андрея Ермака.

Часть фильма, описанную выше, опубликовал телеграм-канал "Политика Страны", а другие тезисы интервью мы публикуем ниже.

О конфликтах внутри Зе-команды

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал Зеленский.

О соросятах

Владимир Зеленский заявил, что не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из числа "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов - это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину - я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что воспринимает с юмором термин "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа", называя так членов нынешнего Кабинета министров.

Но при этом Владимиру Зеленскому не нравится ситуация, если все правительство "одинаковое", поскольку должна присутствовать и иная точка зрения.

"Поэтому должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята", - считает президент.

О возвращении отношений с Россий на довоенный уровень

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений [с Россией] на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны.

Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях.

То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - рассказал Владимир Зеленский.

О впечатлениях от встречи с Путиным

"Я уверен, что он [Путин] меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну.

Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - заявил президент Украины.

Об отношениях с США после выборов президента-2020

"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер как из партий не победил бы на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп.

Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все - и демократы, и республиканцы - уважают наше поведение в этой ситуации" - сказал Владимир Зеленский.

О борьбе с фейками и посадках журналистов

"Планов, в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов.

Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие санкции.

Президент указал, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри", - прокомментировал Зеленский законопроект о медиа.

Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.

О чтении телеграм-каналов и Джокере

"Телеграм-каналы я лично не читаю. Телеграм-каналы я открывал несколько раз. Джокер этот появился, Темный рыцарь, Легитимный есть такой. Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то сюр. Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции".

Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - высказал свое мнение Зеленский.

О деле массовых расстрелов на Майдане

"Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране - это Майдан.

Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - рассказал Зеленский.