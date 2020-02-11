Экс-президент Украины Петр Порошенко, который подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, снова не явился на допрос в ГБР, который был назначен на 11 февраля. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Он не пришел", - сказал собеседник.

О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.

Тем временем адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что управление, которое вызывало экс-президента на допрос, реорганизовано указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, 11 февраля Петра Порошенко приглашали на допрос к следователю по делу о судебной реформе.

Как сообщала "Страна", Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Также мы писали, что согласно декларации, Порошенко отдохнул во Франции на 700 000 гривен.