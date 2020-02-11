Украинский олигарх Ринат Ахметов, который недавно купил виллу во Франции, побывал в Национальном антикоррупционном бюро. Возле здания НАБУ его сфотографировали журналисты.

Об этом сообщает Bihus.info.

На снимках запечатлены сам Ринат Ахметов и его охранники. Они покидают здание НАБУ. После этого олигарх садится в черный Mercedes. По данным журналистов, в Национальном антикоррупционном бюро комментировать визит Ахметова не стали.

Предполагается, что он был связан с компанией "ДТЭК", которая принадлежит олигарху. Прошлым летом НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам предприятия. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+".

Фото: bihus.info

Напомним, в августе компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за Бориса Лисового, советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго", которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам +".