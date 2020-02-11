По состоянию на утро вторника, 11 февраля, в Карпатах продолжается снегопад, высота снежного покрова достигает 127 см.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

Около 08:00 температура воздуха на снеголавинной станции Пожежевская составляла около -5 градусов, порывы ветра - 8-12 м/с. Высота снежного покрова составляла от 36 до 127 см.

А на снеголавинной станции Плай температура воздуха составляла -4 градуса, порывы ветра - 9-12 м/с, гололед. Высота снежного покрова - 22-66 см.

Скриншот: Facebook/ Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Видео: Facebook/ Іван Хром'як

Напомним, в целом по Украине во вторник, 11 февраля, будет сыро, ветрено, но зато тепло.