Для возвращения домой украинцы, которые находятся в охваченной коронавирусом китайской провинции Хубэй, должны подписать форму об информационном согласии. После этого станет известна дата начала эвакуации.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге, как передает телеканал "112 Украина".

"На сегодняшний день в этой провинции находятся около 80 наших человек, 50 предварительно высказывали желание уехать. Несмотря на то, что с ними нашими работниками ведется коммуникация, мы также подготовили формы информированного согласия, которые эти лица должны подписать в случае, если они хотят зайти на борт и быть эвакуированными в Украину. Только после подписания этой формы мы сможем говорить, сколько человек реально будут эвакуированы. И после этого мы сможем говорить о дате", - заявила Скалецкая.

Минздрав изучает данные ученых, опыт других стран и заведения, которые сегодня могут быть готовы для приема таких граждан.

После эвакуации украинцы из Китая не будут заходить в терминал, пограничники будут делать проверку сразу у борта на улице. После этого граждане Украины сядут в автобус у самолета и сразу поедут в выбранный Минздравом пункт на карантин.

Украина получила подтверждение о посадке борта для эвакуации в Китае только вчера, 10 февраля.

"Все 11 стран, которые будут задействованы во время полета, возможно для дозаправки или необходимой посадки, также дали добро. Это была важная работа МИД. На сегодня все мы (как правительство) ведем командную работу по организации этого процесса", - заявила министр.

Видео: Facebook/112 Украина

Как сообщалось, два украинца с коронавирусом лечатся в больнице в Японии. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess. По словам министра Скалецкой, у них все в порядке, симптоматика минимальная.

Также мы писали, что эвакуированные из Китая украинцы проведут 2-недельный карантин под Киевом.