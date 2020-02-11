Президент Украины Владимир Зеленский рад тому, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки. При этом он напоминает об ответственности правоохранителей за результаты расследования. Об этом глава государства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли президент о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, он считает, если обвинение окажется необоснованным, то правоохранители будут обязаны, как минимум, извиниться.

"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум", - заявил Зеленский.

При этом он добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

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