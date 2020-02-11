В Украине подготовка к участию в Олимпийских и Паралимпийсских играх 2020 года, которые состоятся в японском Токио, проходят без критических проблем.

Об этом на заседании Оргкомитета по подготовке сборной Украины к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. …Мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем", - сказал Гончарук.

По словам главы правительства, уже состоялось совещание с Министерством экономики. На нем обсуждались публичные закупки. Проблемы в этой сфере будут решены в ближайшее время.

Напомним, "Страна" писала о том, что японский Саппоро поборется за право во второй раз принять зимние Олимпийские игры.