Сегодня произошла первая знаковая отставка в окружении Владимира Зеленского. Ушел в отставку глава Офиса президента Андрей Богдан.

Вместо него назначен помощник президента Андрей Ермак, который курирует российское направление на Банковой.

Оба пришли в Зе-команду из юриспруденции. Богдан был адвокатом Коломойского, а Ермак - руководителем юрфирмы, которая обслуживала "Квартал".

То есть бывший глава ОП изначально был "варягом" в окружении Зеленского, тогда как Андрей Ермак - давним соратником президента (Зе в одном из интервью называл его "другом").

Что это означает для Украины - разбиралась "Страна".

Две "башни" Зеленского

Еще в ноябре "Страна" рассказывала о черной кошке, которая пробежала между главой Офиса президента Боганом и помощником Зеленского Ермаком.

Об идеологических расхождениях речи не было. Тем более, что Ермак занимался изначально внешними делами, а Богдан - внутренней политикой.

Однако после ряда успешных проектов на российском направлении (обмен пленными, договоренности с Россией по разведению войск и так далее), Ермак начал набирать вес. И замыкать на себе уже некоторые внутриполитические вопросы.

Так, по информации "Страны", он уговорил Зеленского не увольнять Виталия Кличко с должности главы КГГА, на чем настаивал Богдан. На этот пост рассматривался бывший директор "1+1" Александр Ткаченко. Который, как и Богдан, работал на олигарха Игоря Коломойского.

Развернулась аппаратная конкуренция и по другим вопросам. Однако она не всегда приводит к оставкам и может длиться годами.

Тем не менее, начиная с конца декабря Андрей Богдан резко снизил медийную активность. Если ранее он был "тенью президента" и следовал за ним даже на пляж, то в январе глава ОП не ездил с Зеленским даже на такое яркое мероприятие как Давос.

Именно накануне Давоса глава Офиса написал в Facebook свою сакраментальную фразу "Скукатища".

Да и последняя поездка Зе к Папе римскому прошла без участия Богдана (зато с Ермаком и Аваковым). После чего многие заговорили: дни главы Офиса на его посту сочтены.

Однако до последнего момента было неясно, почему Андрей-1 впал в такую немилость. Как уже говорилось, аппаратные игры есть везде. И здесь можно было предположить два варианта.

Первый - некие провинности Богдана перед президентом, связанные с неисполнением обязанностей. Второй - смена групп влияния внутри Зе-команды. Богдана условно относил к "квоте" Коломойского, с которым у Банковой в последнее время напряженные отношения.

Разберемся в этом вопросе.

Почему убрали Богдана и что теперь будет с его связями

Ситуацию с отставкой Андрея Иосифовича анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

1. По словам людей, близко знакомых с Богданом и Зеленским, одна из главных причин увольнения главы ОП не политическая. Богдан сам нарывался – вел себя со всеми по-хамски, "поймал звезду", пренебрегал прямыми служебными обязанностями и часто уходил с работы к часам двум-трем дня. Не хотел находить общий язык практически ни с кем из соратников Зе, то ли считая себя незаменимыми, то ли, по другой версии, просто устав от госслужбы, ведь душа требовала вечного праздника. В таких условиях Богдан поссорился практически по всеми влиятельными людьми во власти - Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым, близким к Зеленскому бинесменом Валерием Хорошковским, многими друзьями президента из "Квартала".

2. Вопреки расхожему клише, что Богдан – это человек Коломойского и противостоит Западу и "соросятам", реальность более сложная. Да, Богдан продолжал по многим вопросам помогать Коломойскому, хотя даже с ним временами умудрялся побить горшки. Однако и тех, кого называют "соросятами" он не чурался. Равно как и общения с западными послами. Ряд важных для Запада и МВФ вопросов Богдан решал лично (например, проталкивание закона о земле и работа с судами по Приватбанку). Более того, тот же генпрокурор Рябошапка в значительной степени был человеком Богдана. Протеже Андрея Богдана в известной мере был и премьер Гончарук. И Рябошапка, и Гончарук имеют сейчас уже и свою "крышу" в лице западных посольств и структур, но именно Богдан по многим вопросам их аппаратно прикрывал. Теперь этого не будет. Следовательно, позиции и Рябошапки, и Гончарука после отставки Богдана ослабнут, а шансы на их увольнение вырастут.

3. Богдан, несмотря на свой специфический стиль управления, все ж таки худо-бедно решал довольно широкий спектр вопросов. Начиная от работы с Радой (он, например, участвовал в создании группы "Доверие" для подстраховки при голосованиях "слуг народа") и заканчивая работой с судами. И кто перехватит этот функционал – пока непонятно. Ермак явно такие вопросы не потянет. И в этом смысле уход Богдана означает ослабление Зе-команды. По крайней мере, до тех пор, пока не найдут ему адекватную замену.

Что значит возвышение Ермака

1. В отличие от Богдана, который был сам себе на уме, Ермак во всех смыслах намного более зависим от Зеленского. Соответственно, влияние лично Зеленского и его ближайших друзей из Кривого Рога и "Квартала" на процессы усилится.

2. При этом Ермак намного более коммуникабельный и договороспособный человек при решении разного рода вопросов, чем Богдан. Ермак и раньше "решал вопросы" по назначению губернаторов, по назначениям в Кабмин. Пытался решать бизнес-вопросы с Россией, помогал Коломойскому по Центрэнерго, вместе с Тищенко занимался "решением вопросов" в Киеве. Во главе Офиса президента этот его талант, безусловно, развернется в полную силу.

3 Назначение Ермака – это пас России в лице нового "куратора" украинского направления в Кремле Козака. С Козаком у Ермака уже установился плотный контакт и оба публично выражают удовлетворение от общения друг с другом.

В тоже время, как раз сейчас отношения России и Украина зашли в очередной тупик. Украинские власти отказались выполнять политическую часть Минских соглашений и требуют их переписать. Активизировались и боевые действия на фронте. В Москве буквально сегодня заявили, что Киев не выполняет достигнутые в Париже договоренности, а потому и новая встреча Нормандской четверки под вопросом. Через назначение Ермака главой ОП, не исключено, Киев пытается перебить этот негативный тренд и активизировать переговоры с Москвой.

С другой стороны, Москве, очевидно, важны в данном случае не назначения и заявления, а реальные дела. Козака в России уже критикуют за то, что тот заключил газовые соглашения, а Украина продолжает подавать иски к Газпрому. Мол, и здесь кинули. Также нет пока подвижек и по вопросу возобновления подачи воды в Крым.

И если никаких реальных движений по всем этим направлениям не будет, то и назначение Ермака вряд ли что-то принципиально изменит. Впрочем, один вопрос, похоже, Ермак в ближайшее время попытается решить – а именно, возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По нашей информации именно у Ермака будет функция согласования поставщиков газа из РФ.

"Наступает эпоха Брежнева"

Один из близких к Зе-команде людей сказал "Стране", что отставка Богдана означает отказ Зеленского от активной политики.

"Теперь будут плыть по течению. Не будет ни провалов, ни прорывов. Как при застое. Наступает эпоха Брежнева. И фигура Ермака, который со всеми умеет "порешать вопросы", в этом плане очень знаковая. Все останутся при своих. Сохранят влияние "соросята". Сохранят позиции олигархи. Будет дальше что-то мутить и крутиться Коломойский. Националисты и Оппоплатформа будут работать в своих нишах. США и ЕС будут иметь большое влияние. Постарается решить свои вопросы Россия - по поставкам газа, по воде в Крым и, возможно, даже по реинтеграции Донбасса. Но последнее не факт. Там может быть и просто заморозка конфликта. И эта эпоха может длиться долго - если не будет сильного экономического или политического кризиса", - говорит наш собеседник.