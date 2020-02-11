Во вторник, 11 февраля, недалеко от Пролисков в Бориспольском районе Киева произошло жуткое ДТП. Грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Как отмечается, авария случилась около 10.00. Как рассказал водитель грузовика правоохранителям, водитель ВАЗ неожиданно и на большой скорости выехал на полосу встречного движения (по которой и ехал грузовик) для обгона, а когда увидел грузовик начал тормозить, но машину начало заносить и он боком попал под грузовик.

Фото: Facebook/Киев Оперативный

"Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. К сожалению, от полученных травм водитель ВАЗ-у (40-45 лет) погиб на месте. Движение транспорта в этом месте серьезно затруднено", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что очевидцы приняли за труп мертвецки пьяного водителя после ДТП в Киеве.

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