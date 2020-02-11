Президент Украины хочет уже в этом году снижения ставки по ипотеке до 10%
К сентябрю текущего года ставки по ипотечным кредитам в Украине могут снизиться до 10% годовых.
Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - сказал Зеленский.
По его словам, снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая поможет развитию среднего класса и мотивирует уехавших вернуться в страну. Вторая задача в этом плане - выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.
"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что Минфин и Нацбанк уже получили задачу по привлечению крупных и средних инвесторов в Украину.
"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, чтобы мотивировать людей, которые уехали из страны, вернуться, президент хочет за 4,5 года повысить украинские зарплаты до уровня польских.