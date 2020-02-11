К сентябрю текущего года ставки по ипотечным кредитам в Украине могут снизиться до 10% годовых.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - сказал Зеленский.

По его словам, снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая поможет развитию среднего класса и мотивирует уехавших вернуться в страну. Вторая задача в этом плане - выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Минфин и Нацбанк уже получили задачу по привлечению крупных и средних инвесторов в Украину.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, чтобы мотивировать людей, которые уехали из страны, вернуться, президент хочет за 4,5 года повысить украинские зарплаты до уровня польских.