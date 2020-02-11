Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе можно превратить в символ, который сплотит Украину.

Об этом президент рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск - мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал он.

Зеленский отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

"Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир на Донбассе - это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал, что партия "Слуга народа" нуждается в очищении.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что с юмором относится к термину "соросята" и не чувствует влияния финансиста на Украину.