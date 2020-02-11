Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что тратит на сон максимум по 6 часов в сутки из-за сложной ситуации в стране.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе ролика "Один рабочий день Президента Украины", который Офис президента опубликовал в YouTube.

"Максимум сплю 6 часов. Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает, всегда все было в ручном режиме", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, с тех пор, как его избрали, у него "наступила новая жизнь, где все по-другому". Впрочем, высокий уровень ответственности, обусловленный его должностью, он считает плюсом.

"Для меня это плюс. Я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится", - сказал Зеленский.

Видео: YouTube/ Офіс Президента України

Напомним, в ходе пресс-марафона осенью 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что у него проблемы со сном, потому что после работы читает СМИ и публикации в социальных сетях. Глава государства жаловался, что спит с 04:00 до 5:30 утра - и все.