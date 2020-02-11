Партия "Слуга народа" должна пройти очищение. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента на своей странице в соцсети.

"Мы должны делать все, что обещали. Все, что мы пообещали, - закончить войну, государство в смартфоне, новый Избирательный кодекс, новая налоговая система. Мы должны все это сделать. Для меня, если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он "зашкварился", я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии "Слуга народа", вот и все", - заявил президент.

При этом Зеленский считает, что руководство партии не может контролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков.

"Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - подытожил президент.

Напомним, что во вторник, 11 февраля,Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что с юмором относится к термину "соросята" и не чувствует влияния финансиста Сороса на Украину.





