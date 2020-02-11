Преступники угнали автомобиль сотрудника военной прокуратуры в Луцке. Он был припаркован во дворе жилого дома. Об этом порталу УНН во вторник, 11 февраля, рассказали источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, автомобиль Audi А6 2003 года выпуска хозяин припарковал во дворе жилого дома. После этого неизвестные и похитили его. Владельцем машины оказался сотрудник военной прокуратуры. Полиция начала досудебное расследование по факту угона автомобиля.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Ровно угнал авто и попал в два ДТП, повредив пять машин.

Также мы писали, что в Киеве в ночь на 3 ноября, с парковки угнали автомобиль японского производства, принадлежащий сотруднице центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро.