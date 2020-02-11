Президент Украины Владимир Зеленский хочет верить в то, что за ближайшие 4,5 года уровень средней зарплаты в Украине удастся повысить до ее размера в Польше.

Об этом глава государства заявил в интервью для ролика "Один рабочий день Президента Украины", опубликованного в YouTube Офиса президента.

"Я хочу, чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Я уверен... Ну, я хочу верить, что мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту", - сказал Зеленский.

По словам президента, именно Польшу он сравнивает с Украиной, потому что там находятся несколько миллионов украинцев, а повышение зарплат в их родной стране - стимул вернуться. По мнению Зеленского, для этого уровень средней зарплаты в Украине должен составлять хотя бы 70% от польской.

Видео: YouTube/ Офіс Президента України

Напомним, по данным Нацбанка, в третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. Но при этом среднестатистический рабочий в Республике Польша получал 1142 евро (в 3 раза больше).