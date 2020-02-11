Президент Владимир Зеленский не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из числа "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов - это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину - я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что воспринимает с юмором термин "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа", называя так членов нынешнего Кабинета министров.

Но при этом Владимиру Зеленскому не нравится ситуация, если все правительство "одинаковое", поскольку должна присутствовать и иная точка зрения.

"Поэтому должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята", - считает президент.

Зеленский подчеркнул, что члены правительства, работая вместе, в первую очередь должны выполнять свои задачи.

По словам президента, нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы брать взятки, у них другая ментальность, и они "настроены на сам процесс". При этом он указал, что сейчас есть вопросы по изменениям в правительстве, к некоторым людям.

"Мне кажется наша модель - это молодые люди с западным образованием, плюс наши опытные, понимающие в "аппаратке" этой, в вертикали, понимающие, что там "на земле", как говорится, происходит. Это сочетание может построить концепцию нашей страны", - сказал Владимир Зеленский.

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