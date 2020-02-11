Указ об отставке помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова не подписан. Он продолжает заниматься украинским направлением.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Телеграм-канал "Вы слушали Маяк". Также Песков прокомментировал полномочия заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

"Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая пока не формализована", - рассказал он.

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Как писала "Страна" помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы в связи "со сменой курса на украинском направлении". Ранее представитель Кремля Песков заявил, что не знает ничего об отставке Суркова. По его словам, это не может быть связано со сменой позиции по Украине, поскольку последняя не менялась. Также он указал на отсутствие соответствующего указа со стороны Путина.

"Страна" уже разобралась, почему ушел Сурков и действительно ли Кремль меняет политику по Украине.