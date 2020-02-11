Сегодня, 11 февраля, Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, и поставил на этот пост своего помощника Андрея Ермака.

"Страна" ведет специальный обновляемый сюжет о данных перестановках во власти. В нем можно узнать о подоплеке ротации, реакции на нее представителей власти и общественности, и много другое.

Отдельно мы решили рассказал, кто такой Андрей Ермак.

Карьера Андрея Ермака

Андрею Борисовичу Ермаку 48 лет, он уроженец Киева, выпускник КИМО.

Зеленский с Ермаком знакомы достаточно давно и плотно, последний в одном из интервью называл президента своим другом.

Долгие годы Ермак (на протяжении трех созывов - V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тадеева.

В последние несколько лет новый глава ОП занимался продюсированием фильмов в компании Garnet International Media Group. Работал и по специальности - юристом.

Сразу после того, как Владимир Зеленский занял пост президента, Ермак стал помощником главы государства и занимался неформальными переговорами с зарубежными представителями от лица Зе.

Во-первых, Ермак считается переговорщиком Киева с Кремлем. В частности, он плотно контактирует с Дмитрием Козаком. До недавних пор Козак был вице-премьером. Он курировал работу по экономической линии "ДНР/ЛНР" и занимался переговорами с Украиной по газовому контракту, который удалось успешно заключить в последние дни 2019го.

В январе Козак переместился в Администрацию президента. В должности замглавы АП он будет курировать в том числе и украинское направление. То есть, назначения Козака (в январе) и Ермака (в феврале) выглядят синхронным усилением статуса и переговорных позиций обоих.

В начале сентября минувшего года состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Россией. Среди прочих, домой вернулись украинские моряки, задержанные близ Керчи. Тогда Ермак был один из немногих украинских представителей, которые летали в Москву, улаживали последние формальности и забирали пленных домой.

Во-вторых, значимость Ермака подчеркивает то, что - переговорщик не только с Москвой, но и с Вашингтоном.

Летом с Ермаком встречался адвокат Трампа Руди Джулиани. Они коммуницировали по украинско-американским вопросам. Среди прочего, тогда американец через Ермака попросил Зе не увольнять Виталия Кличко. И, кстати, попытки Банковой снять Кличко пока остановились. Как уже писала "Страна", именно Ермак приложил немало усилий, чтоб Зеленский не уволил главу Киевской горадминистрации.

Также Ермак занимается подготовкой визитов Владимира Зеленского в США, его взаимодействием с Дональдом Трампом и Госдепом. Он с украинской стороны "разгребал" скандал с импичментом американского президента, который возник после телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Ермак входил в украинскую делегацию в Париже 9 декабря, когда состоялся встреча нормандской четверки.

Сильное влияние Андрея Ермака не только во внешней политике, но и внутри государства. Так, на днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, с кем он советуется при новых кадровых назначениях в Кабмином. Этими людьми оказались Ермак и Богдан.

В конце ноября "Страна" опубликовала аналитический материал, в котором мы рассказали о серьзной вражде Андреев - Ермака и Богдана, и как их конфликт влияет на политику Зеленского.

Судя по сегодняшним перестановкам, Ермак все-таки победил в этой войне.

По данным СМИ, Ермак владеет долей в более чем двух десятках компаний, среди которых: юридические и охранные услуги, фармацевтика, консалтинг, строительство. При этом на сайте НАЗК его электронной декларации нет - статус помощника это позволяет.

Заявления Андрея Ермака о Донбассе

В начале декабря, накануне нормандской саммита в Париже, Ермак заявил, что если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он и назвал Минские соглашения устаревшими.

Также перед Нормандской встречей он заявлял о готовности Украины интегрировать особый статус в Конституцию, если Россия пойдет на уступки, предложенные Киевом - передать границу до выборов в "ДНР" и "ЛНР". И вывести оттуда свои воинские формирования.

Как известно, Россия эти предложения не поддержала, поскольку идеи Ермака противоречат Минским соглашениям.

Уже в феврале этого года Ермак анонсировал задачи Зе на следующую нормандскую встречу, которая предварительно должна состояться в апреле. А именно, что его шеф будет пытаться договориться с иностранными партнерами о выборах на Донбассе грядущей осенью.

Тогда же Ермак напомнил, что проведение выборов в Украине невозможно, если на территории страны находятся иностранные вооруженные формирования и если Киев не контролирует границу. В связи с этим, заявил Андрей Ермак, украинская сторона будет добиваться получения контроля над границей с Российской Федерацией до октября 2020 года.

Иными словами, Ермак педалирует вариант развития событий, на который до сегодняшнего дня Москва категорически не соглашалась: сначала - контроль над границей, потом - выборы (в Минских соглашениях указана обратная последовательность, - Ред.).

В то же время, уже упомянутые связи Ермака в Кремле помогут Зеленскому решать важные вопросы, которые не касаются войны на Донбассе: заключение новых газовых соглашений в конце 2019 года (их курировал с украинской стороны Ермак, а с российской Козак), переговоры по поставкам воды в Крым, дальнейшие обмены пленными. Что само по себе важно, но вряд ли поможет концептуально решить проблему мира на Донбассе.