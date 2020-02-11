Сегодня, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака.

Таким образом подтвердилась информация "Страны" об отставке Богдана.

Другой вопрос - к чему она приведет? То есть какие задачи Зеленский решает через отставку Богдана?

Теоретически, можно предположить, что задач может быть две. Первая - убедить Запад, что Коломойский окончательно потерял влияние. Вторая - если назначить Ермака на место главы ОП, то можно будет изобразить, что дают пас России, с которой сейчас переговоры как раз заходят в очередной тупик. А тут вот Ермак, который в контакте с Козаком. Типа, давайте встречаться снова всей Нормандской четверкой.

Но проблема в том, что и Запад, и Россия будут реагировать не на кадровые перестановки, а на конкретные дела. Запад - на принятие пакета законов для МВФ, а Россия - на шаги по выполнению политической части Минска и, например, на решение вопроса подачи воды в Крым. Ну и есть ещё Трамп, у которого свой отдельный, предвыборный, список пожеланий к Киеву.

И простой заменой таблички на одном из кабинетов на Банковой вряд ли все эти задачи можно решить", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" следит за событиями и комментариями вокруг отставки Богдана и прихода Ермака.

13:37 Что изменится после ухода Богдана - анализирует политолог Михаил Подоляк.

"Есть Богдан или его уже нет - принципиально это ничего не меняет. Андрей Иосифович ничем не управлял. Не будет ничем управлять и его сменщик - Андрей Борисович Ермак. Все останется без изменений. Разве что стеба меньше будет. Да и нечему меняться. Ведь главным ресурсом по/прежнему останется... ухо президента. Если "ухо" тебе доверяет, значит ты запросто можешь решить кадровый вопрос или пролоббировать свои (даже безумные) инициативы. Если же "ухо" для тебя закрыто, значит ты просто перекладываешь бумажки на столе и царапаешь мелом на доске "скукотища!"

12:32 Вообще, эта зима для Андрея Богдана выдалась неудачной: ведь кроме Зеленского, он расстался еще и со своей девушкой Анастасией Сличной. За их романом наблюдала вся страна.

12:30 В Сети вспомнили мем Андрея Богдана "Скукатища", который он разместил 18 января.

Многие сегодня пишут в ленте Facebook то же самое слово.

12:28 "Движение сопротивления капитуляции" заявило, что капитуляция - это Ермак.

12:22 Владимир Зеленский на днях заявлял, что в его команде есть конфликты.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" во время поездки во Львовскую область.

12:14 Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что Богдан уволился сам.

"Стоит подчеркнуть, что именно по собственному желанию, а не утром проснулся и все уволены. В администрации давно был конфликт. Молчаливый.

Богдан потерял влияние и решил уйти. Зачем сидеть и власть в руках не чувствовать.

Приложили к этому руку скандалы в правительстве, телеграм каналы, Джокер, происки спецслужб со всевозможными сливами.

Особых изменений в офисе не произойдет. Еще пару людей уйдет и все".

12:11 У Порошенко негодуют "Итак, человек с дружественными контактами в Кремле и личными бизнес-интересами в РФ формализовался у Зеленского", - пишет нардеп Владимир Арьев.

Отметим, что завод "Рошен" в Липецке работал до 2017 года. Однако Арьева это не возмущало, когда Порошенко был президентом Украины.

12:00 Националисты и порохоботы уже возмутились назначению Ермака - именно из-за его связей с Москвой.

"Новый руководитель Офиса Президента - ватный черт", - пишет блогер Юрий Гудыменко.

"Украину ждет период "завершение войны любой ценой". Темные времена", - сокрушается "свободовец" Александр Аронец.

"Ермак - это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России в Украине. А значит - влияние северных соседей на Зеленского еще более возрастает", - пишет лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

В общем, "патриоты" и радикалы свое отношение к кадровой революции в ОП уже обозначили.

11:57 Отметим, что Ермак имеет прямой контакт с представителем администрации президента Владимира Путина - Дмитрием Козаком. Благодаря этой связке был решен ряд вопросов - в частности, обменов пленными и контракта на газ.