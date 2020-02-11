В январе 2020 года самые большие зарплаты в украинском правительстве получили министр иностранных дел Вадим Пристайко (68 269 грн) и министр инфраструктуры Владислав Криклий (52 679 грн).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Кабмина.

"Следует отметить, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно решению, принятому правительством 5 февраля, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии будут не более одного оклада и начисляться в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала", - сказано в сообщении.

Согласно данным Кабмина, премьер-министр Алексей Гончарук в январе фактически получил 33 782 грн (без налогов и сборов). Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба - 33 841 грн.

Самыми высокими зарплатами могут похвастаться министр иностранных дел Вадим Пристайко (68 269 грн) и министр инфраструктуры Владислав Криклий (52 679 грн). Оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составил 51 903 грн. Также внушительную сумму заработал министр внутренних дел Арсен Аваков (47 290 грн).

Самый скромный оклад в январе - у министра Кабмина Дмитрия Дубилета: 12 721 грн. Министр энергетики Алексей Оржель получил 15 942 грн.

Таблицы: kmu.gov.ua

Напомним, в прошлом месяце Кабмин и МВД предоставили разные цифры по зарплате главы МВД Арсена Авакова. Разница составила 100 тысяч гривен.