В понедельник, 10 февраля, тогда еще глава Офиса президента Андрей Богдан собрал всех своих заместителей и дал им понять, что собирается в отставку. Якобы этому предшествовал неприятный разговор, который состоялся на Банковой между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого Богдан и написал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственный источник.

"Теперь каждый сам за себя", - процитировал источник Андрея Богдана и добавил, что такая фраза прозвучала на созванном им собрании своих заместителей.

Напомним, мы сообщали, что Андрей Ермак ранее заявил, что никак не соперничает со своим тезкой Богданом.

Так же мы рассказывали, что у Зеленского рассказали и о главных претензиях к главе НАБУ.