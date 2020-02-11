В Министерстве здравоохранения Украины проводят проверку состояния здоровья пяти граждан Украины, у которых может быть выявлен коронавирус NCP.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга во вторник, 11 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, речь идет о трех людях, которые вернулись из Китая, после чего обратились в больницу, а также о двух гражданах, находившихся с ними в контакте.

"На сегодня есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок.

Как писала "Страна", двое украинцев с коронавирусом лечатся в больнице в Японии. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess. По словам министра Скалецкой, у них все в порядке, симптоматика минимальная.

Также мы писали, что число жертв вируса NCP выросло до 1 018 человек, зараженных уже 43 098.