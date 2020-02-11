Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко требует у правления компании выплатить вторую часть внушительной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, несмотря на недовольство премьера Алексея Гончарука.

Об этом Юрий Витренко написал на странице в Facebook.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом было предупреждено в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать", - написал Витренко

При этом, по мнению Витренко, вопрос в данном случае не в деньгах, а в принципах. Также он упомянул, что предлагал руководству страны поделить заработанные им деньги между украинцами.

"Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа", - сообщил чиновник.

Между тем, вторую часть премии за победу в Стокгольмском арбитраже Витренко должен был получить 30 декабря 2019 года. Исполнительный директор НАК заявил, что за задержку выплаты заработной платы предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

Скриншот: Facebook/ Yuriy Vitrenko

Напомним, в январе стало известно, что топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром". Это около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.

После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" письмо, в котором попросил не выплачивать топ-менеджерам такие огромные премии.