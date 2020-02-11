Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский собирается инициировать продление запрета на доступ к российским медиа-ресурсам и социальным сетям.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию "РБК-Украина" во вторник, 11 февраля.

По словам Бородянского, он будет инициировать продление запрета на доступ к российским медиа и соцсетям.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - заявил министр, добавив, что обязательно будет инициировать продление запрета.

Напомним, 16 мая 2017 года, экс-президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о введении санкций против российских социальных сетей и отдельных ресурсов. Под санкции попадают сервисы Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники","Яндекс", "Лаборатория Касперского","Доктор Веб" и другие.

Ранее сообщалось, что Зеленского просят разблокировать Мэйл.ру, ВКонтакте и Яндекс.