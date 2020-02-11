В конкурсе на пост главы Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики (Госэтнополитики) победила социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина".

По словам Бородянского, уже были проведены собеседования с финалистами второго конкурса на эту должность.

"Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность", - заявил Бородянский.

Напомним, новый конкурс на пост главы органа по этнополитике (в народе это ведомство прозвали ГосХристос) объявили после того, как осенью главные кандидаты не прошли финальное собеседование. В последний тур вышли четыре кандидата - экс-глава Госкомитета по делам религий Андрей Юраш (его еще называют отцом Томоса для Украины), бывший председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник и социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

Ранее "Страна"и писала о том, что в сети собирали подписи, чтобы не допустить "отца ПЦУ" Юраша на пост главы Госслужбы по вопросам религий и этнополитики.