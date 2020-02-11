Кабмин в конце января принял распоряжение, в соответствии с которым в Украине будет реформирована система экстренной медицинской помощи. Планируется, что в стране заработает единая ІТ-система "Централь 103", старшеклассникам проведут курс оказания экстренной помощи, а спасателей и полицейских включат в систему первой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, в соответствии с распоряжением правительства "Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи" основными пунктами из плана мероприятий стали:

Разработка законопроекта, которым будет введено понятие "первая помощь". Документ должен защитить поставщика такой помощи (так называемый "Закон о добром самаритянине"). Первая помощь - это помощь человека, который первым оказывается на месте происшествия до момента прибытия бригады экстренной медицинской помощи. Обычно это не медик. Такой закон необходим, потому что какой бы развитой ни была система экстренной медицинской помощи, бригада не сможет приехать на место происшествия быстрее, чем люди, которые уже на нем находятся. Проект закона должен ликвидировать барьеры для оказания первой помощи.



Система "Централь 103". Это национальная IТ-система, которая осуществляет сбор, обработку, анализ информации для обеспечения своевременности и эффективного контроля качества оказания экстренной медицинской помощи, обеспечивает оперативное привлечение бригад экстренной медицинской помощи. Система в режиме онлайн будет мониторить работу областных центров экстренной медицинской помощи и получать полную информацию об обращениях и результатах их обработки, а также будет служить "мостиком" для обмена информацией между областными диспетчерскими "103". Она будет фиксировать каждый выезд, причину, время вызова, своевременность проезда к пациенту и время прибытия в больницу. Документы, которые должны быть разработаны и приняты в ближайшее время, позволят ввести эту систему для всех регионов страны.



В 2020 году продолжится развитие системы экстренной медицинской помощи. В этом году планируется создать новые отделения экстренной помощи в 200 больницах.



В 2020 году продолжатся закупки новых автомобилей экстренной помощи для регионов, которые в 2019-м не вошли в пилотный проект. Каждый из 19 регионов получит первую партию автомобилей, а также оборудования для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Планируется разработать и внедрить совместно с Министерством образования и науки курс первой помощи для детей, которые учатся в старших классах.



В систему первой помощи планируется привлечь все экстренные службы, которые могут приезжать вместе на вызов (полиция, пожарные, спасатели и т.д.).



Планируется разработка и утверждение протоколов диспетчеризации. Это правила, по которым диспетчеры будут принимать вызовы экстренной медицинской помощи для оперативного установления приоритетности состояния пациента по вызову, а также диспетчерской поддержки до приезда бригады. На экстренный вызов будет ехать ближайшая свободная бригада и доставлять пациента в ту больницу, где круглосуточно можно получить всю необходимую помощь.



С 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий. Экстренная медицинская помощь является составной частью Программы. Меняются правила оплаты услуг Центров экстренной медицины и медицины катастроф, Центрам предоставляются максимальные хозяйственные полномочия автономии, взамен государство становится заказчиком четко очерченной медицинской услуги.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что ждет украинскую медицину с 1 апреля.