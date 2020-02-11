В мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" инициировали переименование станции "Дорогожичи" ,Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена на станцию "Бабий Яр".

Соответствующее обращение было направлено мэру Киева Виталию Кличко, сообщает пресс-служба организации.

Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено Благотворительным фондом. Такая инициатива общественной организации связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь происходили массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

"Немыслимая трагедия Бабьего Яра навсегда изменила историю Киева, Украины и мира. Ежегодно это место посещают десятки тысяч людей, в том числе и со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, который будет включать музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также, собственно, и сам мемориал. Таким образом, переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых, поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли", - говорится в сообщении.

По мнению организации, такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии. Во времена советского режима упоминания об этих событиях подвергались притеснениям и замалчивались. Современная Украина встала на путь демократического и европейского развития.

"Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях", - отметил Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". - "Благотворительный фонд также готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием станции метро "Дорогожичи".

По его словам, инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" уже получила широкую поддержку киевлян, в частности, представителей ОСН Подольского и Шевченковского районов, многочисленных общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

"Превращение места забвения в место памяти - это наш долг перед Киевом, перед всем миром и перед будущими поколениями. Убежден, что переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет способствовать переосмыслению киевлянами этой местности", - добавил Макс Яковер.

Ранее сообщалось, что в Набсовет мемориального комплекса "Бабий Яр" вошла лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

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