В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Сейчас она уже работает в тестовом режиме.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министра Дмитрий Дубилет.

По его словам, номер горячей линии - 1547. Над проектом совместно работали Елена Зеленская и Мария Ефросинина, министерства соцполитики, здравоохранения, юстиции, образования и науки, Нацполиция и Правительственный контакт-центр.

По мнению Дубилета, это очень важный проект, так как, по данным ООН, каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия.

"...Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", - написал Дубилет.

Скриншот: Facebook/ Дмитро Дубілет

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве весной 2020 года начнет работать "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия. Если полиция зафиксировала факт такого насилия, то жертва сможет находиться в "кризисной комнате" до 10 дней, чтобы в этом время собрать свои документы и понять, что делать дальше.