В российском управлении Федеральной налоговой службы по Московской области объявили в розыск известную телеведущую Алену Водонаеву. Ее долг составил чуть более 45 тысяч рублей (около 22 000 гривен - Ред.).

Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Mash.

Как сообщается, Водонаева задолжала налоги за машину и дачу в Московской области. Долг за автомобиль составил 44,8 тыс. руб., за дом - 1,5 тыс. руб.

Напомним, Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста, в котором она критиковала потенциальных получателей материнского капитала. В нем она раскритиковала ежегодное послание Путина, заявив, что не видит смысла, когда в бедных семьях "быдло" рожает детей. Россию звезда назвала "нищей и жадной страной".

Ранее сообщалось, что Украине в этом году понадобится 9 миллиардов долларов на выплату долгов.

Также мы писали, что долги украинцев за коммуналку в декабре превысили 58 миллиардов гривен.