В Национальном банке Украины определили список банков, которые должны пройти стресс-тестирование для ежегодной оценки устойчивости. Также НБУ утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечается, проверять устойчивость будут по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы. Сначала были отобраны 25 по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физических лиц.

Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд в 2018 и 2019 не нуждались в дополнительном капитале, были исключен из перечня, они будут проходить только оценку качества активов. Такое решение согласуется с принципами рискоориентированного надзорного подхода.

Таким образом, в 2020 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Universal Bank, банк "Пивденный", ТАСкомбанк, Мегабанк, А-банк, Сбербанк, "Кредит Днепр", "Восток", МТБ Банк, БИС Банк, Правэкс-банк, "Форвард".

Детали макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2020 году, будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка. По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

В 2019 году стресс-тест проходили 76 из 77 учреждений, имеющих банковские лицензии.

Национальный банк прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года, а НБУ также сохранил прогноз роста ВВП на 3,5%.