Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя очередной слух об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, заявил, что в нашей стране возможно все.

Об этом шла речь в эфире программы "Максимум", запись которой в YouTube обнародовал телеканал "Наш".

Так, отвечая на вопрос журналиста, правдива ли информация о скором увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана, Разумков ответил, что не является его пресс-секретарем. Также он добавил, что, по его мнению, лучше спросить у самого Богдана, а он с ним в этот день не общался, так что не может комментировать данную тему.

А вот на вопрос, возможна ли отставка в принципе, учитывая последние события, Дмитрий Разумков заявил: "Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить".

Разумков про возможную отставку Богдана - с 55:55. Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, "Страна" писала о том, что в очередной раз слухи о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Богдана появились вечером в понедельник, 10 февраля. Источники на Банковой сообщили, что уже даже вывозят вещи из его кабинета.

Ранее "Страна" сообщала, что помощник президента Ермак заявил, что не соперничает с Богданом.