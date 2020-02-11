В понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" людей из-за возгорания проводки эвакуировали прямо во время премьеры фильма режиссера Жоры Крыжовникова "Лед-2".

Об этом в Instagram сообщила певица Алла Пугачева, которая была на показе.

По ее словам, пожарная тревога прозвучала как раз в тот момент, когда героиня фильма "Лед-2" запела ее песню "Озеро надежды". Всех тут же срочно вывели из зала.

По данным СМИ, в кино также находились Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и другие звезды. Всех эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.

Скриншот: Instagram/ alla_orfey

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 10 февраля, в Москве также искали взрывчатку в храме Христа Спасителя и на всех станциях метро. В ходе проверки объектов эвакуировали около 7 тысяч человек.