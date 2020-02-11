Пожарная тревога. Во время премьеры фильма "Лед-2" в Москве из зала эвакуировали Пугачеву, Бондарчука и Лободу
В понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" людей из-за возгорания проводки эвакуировали прямо во время премьеры фильма режиссера Жоры Крыжовникова "Лед-2".
Об этом в Instagram сообщила певица Алла Пугачева, которая была на показе.
По ее словам, пожарная тревога прозвучала как раз в тот момент, когда героиня фильма "Лед-2" запела ее песню "Озеро надежды". Всех тут же срочно вывели из зала.
По данным СМИ, в кино также находились Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и другие звезды. Всех эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Скриншот: Instagram/ alla_orfey
Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 10 февраля, в Москве также искали взрывчатку в храме Христа Спасителя и на всех станциях метро. В ходе проверки объектов эвакуировали около 7 тысяч человек.