В социальных сетях вызвала резонанс лекция Андрея Курпатова о цифровом аутизме.
Доктор Курпатов - один из самых известных российских психотерапевтов. Свой трудовой путь начал врачом в петербургской психбольнице. Был ведущим телевизионных передач. Автор книг "Как пережить развод", "Исправь свое детство" и других. Сейчас активно ведет свой блог на YouTube.
Новая лекция Курпатова, которую он прочитал на недавнем форуме в Давосе, получила отклик аудитории.
Доктор Курпатов привел данные исследований, которые показали, настолько трагически влияет на человека его постоянный контакт со смартфоном - вплоть до того, что у него атрофируется навык планировать свое будущее.
"Страна" подготовила расфировку лекции Андрея Курпатова. Предлагаем ее для прочтения ниже.
Лекция Андрея Курпатова. Прямая речь
Как изменилась человеческая психика и наш мозг, когда мы цифровизируем человека? Мы состоим то, из чего мы едим. Точно так же мы состоим из тех информационных продуктов, которые мы потребляем.
Наш мозг потребляем много энергии. И представители медиаиндустрии соревнуются за то, какой контент они делают.
По сути мы переживаем фундаментальную трансформацию. Переезжаем из "галактики Гутенберга" (первый типограф Европы, - Ред.) в "галактику Цукерберга", из цивилизации текстов и системного мышления в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного.
Как это изменение влияет на нас с нейрофизиологической точки зрения?
За последние годы мы смогли заглянуть в любой работающий мозг и узнали, что он работает совсем иначе, не так, как мы представляли.
Вы видите профессора Маркуса Рейчела, который рассказал, что наш мозг по сути работает в тех базовых режимах (см. на картинке ниже).
Первая нижняя: мозг активно потребляет информацию. Вторая: ориентация в ситуации (когда вы вошли в этот зал, вам нужно было найти свое место, была включена сеть выявления значимости). Третья верхняя: мозг, который думает ни о чем.
Иногда у вас спрашивают, о чем вы задумались. Вы отвечаете: "Ни о чем". На самом деле это самая важная часть мозга. Потому ваш мозг просчитывает разные аспекты ситуации. Именно в этот момент вам приходят самые интересные решения и вы вскрикиваете: "Эврика!"
Раньше мы думали, что части нашего мозга отвечают за отдельные функции: зрительная, слуховая, двигательная кора.
Сейчас же мы узнали, что все намного сложнее. В течении первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдаленных отделах мозга. Прорастают нейтронные связи, которые будут отвечать за те самые три режима работы. По сути дела мы создаем программные сети, которые будут отвечать за мозг во взрослом возрасте. И молодой человек, когда он учится, не просто получает знание о мире - он программирует свой мозг.
В какой же ситуации сейчас оказались нынешние молодые люди, когда вокруг гиперинформационная среда, и как это сказывается на их мышлении?
Первая вещь - самая неприятная. Исследовательница Эшли Чен показала, что те три системы, о которых я вам рассказываю, являются антагонистами (соперничают друг с другом, - Ред.). То есть в тот момент, когда вы активизируете сеть выявления значимости и центральную исполнительскую сеть, дефолт-система, ответственная за мышление, подавляется. Напротив же, когда первые две системы подавляются, активизируется дефолт-система.
В ситуации, когда вы постоянно потребляете контент, у вас активна центральная исполнительская сеть и это значит, что энергия не поступает в ту часть, которая отвечает за мышление. По сути ваш мозг впадает в спячку.
Не нужно удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграма, редко включают голову, мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются. Но это мы говорим о взрослых людях. Давайте поговорим о наших детях.
В России и США 40% детей практически постоянно находятся онлайн и потребляют информацию. Европейские родители более сознательны, но к 14-18 годам ситуация сравнивается. И практически все подростки в мире 60-70 процентов времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления в спячку или же он просто у них не формируется. Но это не единственная проблема.
Для того, чтобы включались дефолт-система, чтобы человек начал думать, нужно время - 23 минуты. Если этих 23 минут не будет, вы будете продолжать находиться в другом пространстве.
Уже в 2016 среднестатистический человек проводил около 80 телефонных сессий в сутки (подразумевается контакт с телефоном, - Ред.). Это значит, что он прерывался каждые 15 минут. То есть у него не было 23 минут, чтобы запустить свою дефолт-систему.
Следующая проблема: дефолт-система была эволюционно создана, чтобы мы простаивали свои социальные отношения с другими людьми. Но что мы наблюдаем? Уже в 1997 году количество экранного времени равнялось количество времени, когда мы общались лицом к лицу. В момент появления айфона, в 2007 году, экранное время составляло более восьми часов, тогда как общение лицом к лицу - менее двух часов.
То, что мы имеем сейчас - это по сути эпидемия цифрового аутизма. Это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительные психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди стали для них заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Даже на свидании молодые предпочитают телефон, нежели общение с человеком, ради которого они пришли.
Кто-то может сказать, что, возможно, это просто новая цивилизация, и мы должны к этому привыкнуть. Но тем, кто так думает, я хочу предложить данные другого исследования 2018 года. Если вы проводите в телефоне более 2-3 часов, у вас резко возрастает показатель депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.
Конечно, кто-то пытается бороться с депрессией и уходит в телефон для того, чтобы избавиться от неприятных депрессивных мыслей. Но для большинства постоянное присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения. Соцсети в этом плане действуют очень болезненно.
Еще остались люди, которые не пользуются смартфонами. Ради эксперимента их попросили пользоваться телефона. В итоге через три месяца выросла у них социальная настороженность, внутренняя агрессия и соглашательство.
Наши цели зависят от того, насколько мы можем конструировать образ будущего, заглядывать вперед. И если дефолт-система не работает, то дистальное видение (возможность заглядывать вперед - Ред.), у человека утрачивается, он не может ставить перед собой цели.
И вишенка на этом безумном торте - исследование 2017 года. Исследовались три группы студентов. Представители первой группы, заполоняя тесты, должны были оставить свои мобильные телефоны за пределами комнаты. Представители второй группы могли держать телефоны рядом с собой в кармане или в сумке. А представители третьей группы должны были положить телефон рядом с собой экраном вниз и дальше заполнять тесты.
Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет на объем оперативной памяти и подвижный интеллект. Вы глупеете, когда рядом с вами есть телефон. И у вас увеличиваются объемы интеллекта и подвижной памяти, когда рядом с вами нет телефона.
На самом деле сейчас мы переживаем не только разделение мира на богатых и бедных, а и разделение на умных и глупых. Кроме этого, мы наблюдаем изменения в структуре социального взаимодействия. Отсутствие вертикальных систем и переход к горизонтальному обществу ведет к тому, что мы биологически теряем навыки и возможности к обучению, и хуже учимся.
Изменения в коммуникациях приводят к цифровому аутизму. А общая установка на гедонизм, на получение удовольствия, и неспособность строить образы будущего, приводят к тому, что люди становятся не толерантными к своим провалам, рассчитывают на легкий успех. И это, как мы понимаем, будет нехорошо работать на экономику и будущее.
Можем ли мы отдать когнитивные функции машинам? Да, конечно, если мы сможем признать атрофию своих познавательных навыков. К сожалению, именно это сейчас и составляет основную проблему.
Что с этим делать? Медитация и осознанность помогает. Сама центральная исполнительская есть улучшает свою работу в случае, если вы соблюдаете правила цифровой гигиены. И, наконец, чтобы ваша дефолт-система, которая отвечает за мышление, работала лучше, вам нужно улучшать свои социальные связи, увеличивать количество социальных коммуникаций.
Три главных правила цифровой гигиенты от доктора Курпатова
- Обязательно нужно отключать звук на телефоне. Использовать его только в виброрежиме. А также отключать уведомления.
- В квартире есть хорошее место для телефона - там, где он заряжается. Телефон нужно держать "на привязи". Не нужно носить его в туалет, кухню и спальню. Если вам нужен будильник - используйте традиционный будильник.
- Если вы заметили, сейчас вы берете телефон в руки на автомате. Любая свободная минута - и вы уже держите телефон в руке, разблокировали его. Это симптом цифровой зависимости.
Возьмите себе за правило: если вы решили взять в руки телефон, вы должны четко отвечать, что именно вы хотите в нем посмотреть. Если вы не можете ответить себе на этот вопрос, то не нужно к нему обращаться.
"Эти три правила, который вы должны практиковать. Это будет не просто, но так вы защитите свой мозг от токсичной информационной среды", - подытожил Андрей Курпатов.