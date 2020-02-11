В Министерстве иностранных дел России полагают, что встреча в "Нормандском формате", запланированная на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва, так как Киев не выполняет и вряд ли собирается выполнять взятые на себя во время саммита в Париже обязательства.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Так, по словам Руденко, всего на встрече "Нормандской четверки" в Париже Киев, Донецк и Луганск обязались выполнить шесть пунктов:

разведение сил на еще трех участках на линии соприкосновения;

открытие новых пунктов пропуска;

продвижение в процессе разминирования территорий;

согласование и проведение обмена удерживаемыми лицами;

закрепление в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера";

согласование правовых аспектов особого статуса Донбасса для дальнейшего обеспечения его действия на постоянной основе.

"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", - сказал Руденко.

Он добавил, что если пункты "Парижского пакета" выполнены не будут, особенно политические аспекты, то сроки проведения нового саммита в "Нормандском формате" обсуждать нет смысла.

Напомним, "Страна" писала о том, что последнее время наблюдается обострение ситуации в Золотом Луганской области и что бои на Донбассе могут сорвать новую встречу "нормандской четверки".

Также мы сообщали, что МИД Украины обсуждает встречу министров стран "нормандской четверки" в середине февраля.