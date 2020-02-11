Генпрокуратура Украины по факту поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове 30 января сообщила о подозрении уже трем людям: предполагаемым заказчику, исполнителю и подстрекателю.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, исполнителем преступления стал ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищению топлива со Львовской железной дороги. Следователи также считают, что к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу". Ему заочно сообщили о подозрении. Кроме того, мужчина объявлен в розыск.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация данного преступления - ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове, на улице Кубийовича, подожгли автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук. По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

Также мы писали, что правоохранители объявили, что вероятный поджигатель - 19-летний студент, житель Хмельницкой области. Его поймали в Одессе и отправили под домашний арест.