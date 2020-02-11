В США заговорили о создании мощного ядерного оружия нового поколения - в связи с отсутствием договоренности с Россией и Китаем о контролем над этим типом вооружения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед американскими губернаторами, запись которого в YouTube обнародовал канал PBS.

"Единственный путь для нас - создавать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал Дональд Трамп в ходе выступления.

Впрочем, американский президент отметил, что сейчас и российская, и китайская стороны готовы вступить в переговорный процесс. Однако "пока четкого договора нет", ядерные государства тратят огромные суммы на вооружение.

Видео: YouTube/ PBS NewsHour

Напомним, США оснастили новыми ядерными боеголовками ракеты на субмаринах для сдерживания России.