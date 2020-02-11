Вчера, 10 февраля, в Москве анонимы в очередной раз сообщили о минировании сотен объектов, в ходе проверки информации эвакуировали около 7 000 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по данным источника издания, правоохранители получили сообщение о взрывчатке в 350 учреждениях и помещениях. Полиция и взрывотехники проверили все 232 московские станции метро, а также храм Христа Спасителя. Проверка проводилась и в отношении образовательных учреждениях, 30 медучреждений и 15 районных судов.

Эвакуацию людей проводили не на всех объектах, а бомб, как и обычно, нигде не нашли.

Также 10 февраля информацию о минировании десятков объектов проверяли и в Санкт-Петербурге. Эвакуации прошли в нескольких районных судах, школах и детских садах. Однако и там взрывчатки не обнаружили.

Напомним, в начале февраля в Киеве лжеминеру метро суд дал 2 года тюрьмы.