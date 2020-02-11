Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, который еще в декабре занимал второе место по размеру зарплаты среди руководителей украинских силовых ведомств и получал 170 тысяч гривен, в январе получил почти 200 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщают "Украинские новости".

Так, зарплата Артема Сытника за январь составила 199 826 гривен. Это 115 080 гривен должностного оклада, доплата за выслугу лет - 34 524 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 11 508 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 016 гривен, командировочные и отпускные - 14 974 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил на руки 160 860 гривен.

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Напомним, что касается руководителя другого силового ведомства, главы МВД Арсена Авакова, данные Министерства внутренних дел и Кабинета министров касаемо его зарплаты не сошлись. В Кабмине считают, что он в декабре 2019 года заработал 186 541 грн, а в МВД называют более скромную сумму - 85 865 грн.