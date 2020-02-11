Кабинет министров Украины направил второй транш (первый был переведен 5 февраля - Ред.) в размере 163 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.

Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил в своем официальном Тelegram-канале.

Выплаты должны получить горняки таких шахт:

ГП "Шахта им. М.С. Сургая";

ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";

ГП "Мирноградуголь";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецкуголь";

ГП "Первомайскуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 миллиарда гривен на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли", - написал премьер.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля.