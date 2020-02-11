Кабмин отправил второй транш в 163 миллиона на погашение долгов горнякам. Список шахт
Кабинет министров Украины направил второй транш (первый был переведен 5 февраля - Ред.) в размере 163 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.
Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил в своем официальном Тelegram-канале.
Выплаты должны получить горняки таких шахт:
ГП "Шахта им. М.С. Сургая";
ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";
ГП "Мирноградуголь";
ГП "Селидовуголь";
ГП "Торецкуголь";
ГП "Первомайскуголь";
ПАО "Лисичанскуголь";
ГП "Львовуголь";
ГП "Волыньуголь".
"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 миллиарда гривен на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли", - написал премьер.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля.