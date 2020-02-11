Президент США Дональд Трамп через две недели совершит свой первый официальный визит в Индию. В поездке его будет сопровождать супруга Мелания Трамп.

Высокий визит пройдет с 24 по 25 февраля. Президент и первая леди США посетят Нью-Дели и Ахмедабад, которые находятся в Гуджарате, родном штате премьер-министра страны Моди, и которые сыграли такую важную роль в жизни Махатмы Ганди, лидера индийского движения за независимость.

"Во время телефонного разговора в минувший уик-энд президент Трамп и премьер-министр Моди согласились, что этот визит еще больше укрепит стратегическое партнерство между США и Индией и подчеркнет прочные связи между странами", - заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее "Страна" в материале "Козыри Трампа и склоки демократов" выяснила, как повлияет на итог выборов в США провал импичмента и скандал в Айове.